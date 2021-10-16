«Уотфорд» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Телекомментатор и эксперт в английском футболе Роман Гутцайт дал свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Ливерпуль».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.03.

«Мы увидим новую работу Клаудио Раньери. Он по ходу сезона принял под своё руководство «Уотфорд». При новом тренере команды часто начинают довольно качественно. Раньери способен дать новые эмоции команде.



В соперниках же «Ливерпуль», который обладает высочайшим классом исполнителей. Когда матчи в Англии начинаются рано, вторые таймы получаются результативнее первых. К тому же, «Ливерпуль» сначала расшатывает соперника и лишь потом его ушатывает. Думаю, время на изучение «Уотфорда» Юргену Клоппу всё же понадобится, поэтому игра раскроется чуть больше во втором тайме».

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