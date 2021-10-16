«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор и эксперт английского футбола Александр Елагин дал свой прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.22.
«По сравнению с прошлым сезоном после семи стартовых туров «Юнайтед» поднялся с 13 места на четвёртое. «Лестер» же, наоборот, упал со второй строчки на 13-ю. На своём поле «Лестер» не может выиграть у манкунианцев в рамках АПЛ с 2014 года. Целых семь лет.
За эти семь лет «лисы» лишь раз обыграли «красных дьяволов». За 13 матчей восемь побед «Юнайтед» и всего одна у «Лестера». Однако, думаю, что команды способны на голы. В матчах Премьер-лиги текущего сезона с участием этих команд забивается в среднем по три мяча. Вот и здесь жду результативную игру», — заключил Елагин.
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