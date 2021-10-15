«Лестер» — «МЮ». Криштиану Роналду подставит плечо Сульшеру в трудную минуту

16 октября состоится матч восьмого тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Лестера» оценён экспертами в 3.72. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лестер» — «Ман Юнайтед» 16 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «МЮ» (16.10.2021)

Клубный футбол возвращается в строй после международного перерыва. На 16 октября в восьмом туре английской Премьер-Лиги запланировано семь противостояний. В одном из них «Лестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестер. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

За семь туров «Лестер» набрал восемь баллов и расположился на 13-й строчке. Предыдущий сезон завершил на пятой позиции с 66 очками, под конец снова просел и упустил возможность сыграть в Лиге чемпионов. Проиграл в двух последних турах и пропустил лондонский «Челси» вперёд.



В нынешнем сезоне дела совсем не ладятся. Грозная атака во главе с Джейми Варди и Келечи Ихеаначо не так много забивает. В прошлом туре АПЛ подопечным Брендана Роджерса не удалось одержать верх над скромным «Кристал Пэлас» (2:2). Защита не справилась с давлением во втором тайме.



Отчасти «лисам» приходится очень нелегко из-за отсутствия вице-капитана Джонни Эванса, получившего травму. Заменить защитника полноценно пока не получается. А потому часто не хватает надёжности и уверенности в оборонительной линии. Так что нет ничего удивительного в том, что не удержали победный счёт против «Пэлас».

Есть вероятность, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сумеет выйти против своей бывшей команды. Однако Эванс пропустил международный сбор, не поехал в сборную Северной Ирландии из-за травмы и болезни. Возможно, перерыв и дополнительный отдых помогут прийти в себя, но о гарантиях говорить не приходится.



У манкунианцев схожая беда, только в центре полузащиты. Уле-Гуннар Сульшер доверяет Фреду, хотя именно из зоны бразильца чаще всего приходит опасность и пропущенные мячи. В недавнем матче против «Эвертона» (1:1) так и произошло. Хавбек не сумел отобрать мяч, дело завершилось пропущенным голом.



Вероятно, дело в том, что у Поля Погба неопределённая ситуация с продлением контракта. Француз ещё не уверен насчёт своего будущего в Манчестере, потому скандинавский специалист часто доверяет верному Фреду, который регулярно ошибается. А ведь на старте сезона Погба был очень хорош!

Игру «красных дьяволов», несомненно, ослабляют травмы Маркуса Рашфорда и Гарри Магуайра. Однако после приобретения Рафаэля Варана, Криштиану Роналду и Джейдона Санчо скамейка явно стала мощнее, любопытных вариантов для ротации теперь больше.

Отдельно стоит отметить Криштиану Роналду, который, к слову, в отличной форме. Во-первых, за четыре матча чемпионата Англии у него три гола. Португалец показывает себя без раскачки. Во-вторых, во время октябрьской международной паузы он здорово себя проявил, забив четыре мяча за две игры в футболке сборной Португалии.



В предстоящем матче Роналду вновь порадует болельщиков своим появлением на поле. У Сульшера много вариантов, однако снова очки терять нельзя. «Манчестер Юнайтед» и так уже много упустил, а потому идёт на четвертой позиции с 14 пунктами, отставая от лидера на два очка. Хотя недавно лидировал сам.



Нужна победа ведь недовольство среди фанатов только растёт. На наш взгляд, на неё вполне можно рассчитывать. «Лестер Сити» сейчас не впечатляет ни на внутренней арене, ни в Лиге Европы. Даже проиграл скромной «Легии» во втором туре. Не исключено, что манкунианцы вместе с Роналду пропустят, но мы бы взяли П2. Коэффициент приличный.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 16 октября 2021 года

«Манчестер Юнайтед» вместе с Криштиану Роналду добавил. Часто именно португалец спасает Сульшера от неудачных результатов. Норвежцу предстоит определиться с основным составом, пока что он нередко экспериментирует. Однако ситуацию с центром поля нужно решать. Пора возвращаться на вершину АПЛ, и сильно сдавший «Лестер» выглядит подходящей мишенью для набора очков.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.16.