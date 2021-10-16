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Бой Минеев — Исмаилов 2: прямой эфир, смотреть онлайн, прогнозы, ставки на бой

Бой Минеев — Исмаилов 2: прямой эфир, смотреть онлайн, прогнозы, ставки на бой
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16 октября 2021 года в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи на WoW Arena состоится поединок между российскими бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Эту схватку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции онлайн — не ранее 23:00 мск.

По мнению букмекеров, фаворит боя — Магомед Исмаилов. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.56. Это примерно 60% вероятности. Поставить на Минеева можно за 2.35 (36%). На ничью предлагают коэффициент 25.00 (4%).

Поставить на ТБ 2.5 раунда в бою можно с коэффициентом 1.35. На то, что бой завершится до этой отметки, можно сделать ставку за 2.95.

Этот бой — уже второй между Минеевым и Исмаиловым. Первое их противостояние состоялось в декабре 2018 года, тогда раздельным решением судей бой завершился ничейным исходом.

Прогноз Александра Емельяненко на бой Минеев — Исмаилов.

Какой канал покажет бой Минеев — Исмаилов?

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