«Байер» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Байер» — «Бавария» в 8-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.97.

«Знаменитый тезис Ули Хенесса гласит, что «Байер» не обойдёт «Баварию» и через 100 лет. Несмотря на то, что у «Баварии» почти все ведущие игроки разъезжаются по своим сборным, несмотря на какие-то странные пертурбации в жизни Люки Эрнандеса, которого собираются посадить в тюрьму, «Бавария» однозначный фаворит этого матча. Часто в играх с «Баварией» у «Байера» случаются неприятные моменты, когда он начинает отказываться от собственного футбола и, боясь соперника, осторожничать, играя с постоянной перестраховкой. C «Баварией» так играть нельзя.



Думаю, что «Бавария» этот матч выиграет. Очень хороший коэффициент на победу «Баварии» с форой (-1) – 1,97. Мне кажется, что этим надо пользоваться. Уверенность в ставке — 8 из 10».

Где смотреть матч «Байер» — «Бавария»?