«Ювентус» — «Рома»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Италии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Рома».
Ставка: обе забьют — нет за 2.11.
«Я бы сделал акцент на забитых и пропущенных мячах. На поле «Ювентуса» в пяти из шести последних очных матчей минимум одна команда не смогла забить. Сами же туринцы не забивали больше одного мяча в пяти из шести последних домашних матчей в чемпионате Италии. В Лиге чемпионов туринцы дважды победили с сухим счётом. После крайне плохого старта «Ювентус» одержал три победы подряд, пусть всё ещё и очень много проигрывает лидирующему «Наполи».
«Ювентус» победил «Рому» в 9 из 10 последних матчей в Серии А. «Рома» же, наоборот, стартовала хорошо, но затем стала терять очки, пусть и опережает соперника на четыре очка. Надо сказать, что команда Жозе Моуринью ещё не играла в этом чемпионате вничью. В гостях римляне показывают лишь 15-й результат, хотя дома они абсолютно лучшие. Очень многое говорит о сухом счёте. Поэтому я не думаю, что стоит ожидать голы от обеих команд».
Где покажут матч «Ювентус» — «Рома»?
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