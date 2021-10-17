Немков — Энгликас: результат боя Bellator 268, кто выиграл

В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир Bellator 268, где прошёл главный бой мероприятия между 29-летним российским чемпионом в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и 30-летним представителем Литвы Джулиусом Энгликасом, который вышел на замену 37-летнему Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни.



Бой завершился победой болевым приёмом в исполнении Вадима Немкова в четвёртом раунде, благодаря чему российский спортсмен защитил свой пояс.



Эксперты не сомневались в победе Немкова. Ставки на россиянина принимались с коэффициентом 1.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1250 рублей. Успех Энгликаса оценивался в 5.80, на ничью давали 60.0.

Тотал больше 1.5 раунда шёл за 1.61, тотал больше 2.5 раунда — за 1.83, а досрочное завершение поединка — за 1.55.