«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Валенсия» в 9-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.78.
«Где жду голы, так это в паре «Барселона» — «Валенсия». Достаточно посмотреть на их последние матчи. В прошлом сезоне в одном матче забили 5, в другом — 4. Дома «Барса» сыграла 2:2, а на выезде победила 3:2. Но то была «Барселона» с Лео Месси. Сейчас же «Барселону» только ленивый не пинает за игру, а Кумана чуть ли не ежедневно отправляют в отставку. Но президент поддержал тренера, сказав, что ему нравится работа Кумана.
У «Барселоны» есть куча проблем — и игровые, и кадровые. Пикантности встрече добавляет тот факт, что Куман возглавлял «Валенсию». Даже Кубок Испании выигрывал. Но «Барселона» сейчас печально выглядит. «Валенсия» же вроде бодро начала, но в последних турах команда Бордаласа забарахлила.
В этом матче несколько игроков не помогут «Валенсии». Зато в заявку попал Денис Черышев, наверное, выйдет на замену.
Учитывая, что команды любят друг другу забивать, почему бы и здесь не попробовать вариант с забитыми мячами. Команды соседствуют в таблице, равное количество очков набрали, занимают 8-9-е места. Может кто-то оторваться здесь. Но, возможно, результативная ничья будет. Обе забьют за хороший коэффициент 1.78».
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