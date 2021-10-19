Екатерина Александрова — Онс Жабер: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Москве

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделал ставку на матч турнира в Москве Екатерина Александрова – Онс Жабер.



Ставка: победа Жабер с форой (-4) за 1.86.



«Россиянка Екатерина Александрова (26 лет, 37-я ракетка мира) играет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер (27 лет, 5-я сеяная, 8-я ракетка мира). У Жабер очень успешный сезон, она выиграла титул, сыграла довольно много матчей. У неё 44 победы и 17 поражений. Она неплохо выступила на последнем турнире в Индиан-Уэллсе, дойдя до полуфинала.



Александрова играет довольно стабильно, у неё в сезоне 20 побед и столько же поражений. Но довольно удивительная статистика личных встреч: у Александровой пять побед против одной у Жабер. Последний раз они играли между собой в 2018 году. Тогда Александрова легко победила в двух сетах. Но сейчас Жабер значительно прибавила, поднялась в рейтинге, показывает хороший, разнообразный теннис. Думаю, покрытие для туниски будет удобным, оно не будет быстрым, прыгучим, с высоким отскоком. Психологически россиянкам тяжело играть, все хотят показать хорошую игру, и это иной раз мешает. Так что, думаю, что туниска обыграет Александрову. Ставим на её победу с форой (-4) гейма», — сказала Петрова.