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Анастасия Потапова — Симона Халеп: ставка Надежды Петровой на игру Кубка Кремля

Анастасия Потапова — Симона Халеп: ставка Надежды Петровой на игру Кубка Кремля
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Москве Анастасия ПотаповаСимона Халеп.

Ставка: ТБ 19.5 за 1.74.

«Молодая российская теннисистка 20-летняя Анастасия Потапова (68-я ракетка мира) будет играть с уже опытной 30-летней румынкой Симоной Халеп (8-я сеяная, 19-я ракетка мира). Халеп была первой, выигрывала турниры «Большого шлема», но в этом сезоне сыграла мало турниров. У неё лишь 22 сыгранных матча — 15 побед и 7 поражений.

Потапова старается играть много и за счёт этого держится в рейтинге, но ничего блистательного не показывает. Единственный плюс Потаповой — она хорошо расслабляется, раскрепощается, когда играет с более сильными противниками. С Халеп она может вполне побороться. Румынка очень опытная, цепкая, тягучая теннисистка. Хорошо выступала в прошлом в Москве, хорошо знакома с условиями в столице России.

Они один раз играли между собой – в феврале этого года, в Австралии. Румынка выиграла в двух сетах. Думаю, что даже если Халеп не играла толком после US Open, она физически отдохнувшая, в хорошей форме, она может любого перебегать. Но вот если Халеп не втянется быстро в игру, то вероятна сенсация. Всё же отдаю предпочтение Халеп, но если она и выиграет, то в трёх сетах. Так что выбираю ставку на тотал больше 19.5 гейма», — сказала Петрова.

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