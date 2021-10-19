Анастасия Потапова — Симона Халеп: ставка Надежды Петровой на игру Кубка Кремля

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Москве Анастасия Потапова – Симона Халеп.



Ставка: ТБ 19.5 за 1.74.



«Молодая российская теннисистка 20-летняя Анастасия Потапова (68-я ракетка мира) будет играть с уже опытной 30-летней румынкой Симоной Халеп (8-я сеяная, 19-я ракетка мира). Халеп была первой, выигрывала турниры «Большого шлема», но в этом сезоне сыграла мало турниров. У неё лишь 22 сыгранных матча — 15 побед и 7 поражений.



Потапова старается играть много и за счёт этого держится в рейтинге, но ничего блистательного не показывает. Единственный плюс Потаповой — она хорошо расслабляется, раскрепощается, когда играет с более сильными противниками. С Халеп она может вполне побороться. Румынка очень опытная, цепкая, тягучая теннисистка. Хорошо выступала в прошлом в Москве, хорошо знакома с условиями в столице России.



Они один раз играли между собой – в феврале этого года, в Австралии. Румынка выиграла в двух сетах. Думаю, что даже если Халеп не играла толком после US Open, она физически отдохнувшая, в хорошей форме, она может любого перебегать. Но вот если Халеп не втянется быстро в игру, то вероятна сенсация. Всё же отдаю предпочтение Халеп, но если она и выиграет, то в трёх сетах. Так что выбираю ставку на тотал больше 19.5 гейма», — сказала Петрова.