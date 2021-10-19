«Шахтёр» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов 19 октября

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Реала» за 1.59.
«У команды Карло Анчелотти оказалась масса времени на подготовку к матчу на Украине из-за переноса игры испанского чемпионата с «Атлетиком». На самом деле не факт, что отсутствие предыдущего матча пойдёт во благо. Но недонастроя у «сливочных» быть не должно после того, как в прошлом сезоне они дважды уступили «Шахтёру», а в прошлом туре текущего розыгрыша Лиги чемпионов проиграли «Шерифу». Более того, «Мадрид» уступил ещё и в прошлом туре испанского чемпионата «Эспаньолу». Пора бы взяться за дело и победить соперника, у которого ноль забитых мячей в Лиге чемпионов. Так что ставлю на победу испанского клуба.
Стоит также отметить, что «Реал» в этом сезоне часто прибавляет после перерыва и забивает уйму голов после невнятной стартовой 45-минутки. Тут напрашивается ставка «второй тайм результативнее первого», и эта ставка сыграла в шести выездных матчах «Мадрида» этого сезона из шести проведённых», — сказал Вишневский.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Шахтёр» — «Реал».
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