«Шахтёр» — «Реал». Карло Анчелотти не повторит ошибок Зидана в Киеве

19 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех украинцев оценён экспертами в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 4.50. Где смотреть матч «Шахтёр» — «Реал»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Шахтёр» — «Реал» 19 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Шахтёр» Донецк — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги чемпионов «Шахтёр» Донецк — «Реал» Мадрид (19.10.2021)

Клубный футбол вернулся после международного перерыва. Теперь радовать болельщиков будет Лига чемпионов. В третьем туре группового этапа турнира донецкий «Шахтёр» примет мадридский «Реал». Матч пройдёт 19 октября на стадионе «НСК Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

После 11 туров «Шахтёр» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 26 баллов. Отставание от лидирующего киевского «Динамо» составляет всего три пункта. Битва принципиальных соперников за титул в самом разгаре, но сейчас мысли лидеров обращены на еврокубки.



В Украине дончане выступают успешно, в последних двух турах сыграли вничью с «Динамо» Киев (0:0) и разобрали на запчасти «Зарю» (6:1). Уровень сопротивления на внутренней арене не так силён, реальную конкуренцию составить могут разве что киевляне. Так что проецировать достижения на международную арену не стоит.



В Лиге чемпионов донецкий клуб выступил не так здорово. Да, была ничья с «Интером» (0:0), но поражение от скромнейшего «Шерифа» (0:2) капитально испортило статистику. Шансов на выход в плей-офф теперь ещё меньше. Ныне украинцы идут на последней строчке с одним набранным баллом. А ведь на носу две встречи с «Реалом»!

Мадридцы тоже сенсационно уступили «Шерифу» (1:2). И тоже идут на второй позиции на внутренней арене, отстав от лидирующего «Атлетико» на три пункта. Зато есть игра в запасе. Вполне реально побороться за чемпионство в этом сезоне. Однако для начала Карло Анчелотти нужно добавить в стабильности.



Его старый новый клуб проигрывает андердогам, хотя в составе есть один из лучших нападающих Ла Лиги и всего мира — Карим Бензема. Француз за восемь туров забил девять мячей и стал победителем Лиги наций в составе сборной Франции. Форвард заслуженно входит в список главных претендентов на «Золотой мяч».

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».

Впрочем, совсем недавно мадридцы уступили «Эспаньолу» (1:2), который располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Причём атаковали очень много, а в итоге потерпели поражение. После ухода из клуба Серхио Рамоса и Рафаэля Варана лишились былой надёжности в обороне. Ошибки случаются регулярно. Тибо Куртуа выручает регулярно, однако этого не всегда хватает.



Помимо прочего, Карло Анчелотти ещё находится в процессе адаптации к новой системе. Мадридскому «Реалу» предстоит добавлять. Матч с «Шахтёром» хоть и пройдёт с позиции силы, но точно не будет простым. Донецкий коллектив удачно провёл последнюю игру, да и в целом при Роберто Де Дзерби выглядит бодро.



«Сливочные» неспроста среди лидеров Примеры. И всё же находятся не в лучшей форме. Атакуют много, забивают практически в каждом матче. Во многом благодаря стараниям Карима Бензема. Однако с линией обороны мудрому Карло Анчелотти нужно что-то делать. Забивать украинцы в ворота Тибо Куртуа умеют.

В 2020 году за две официальные очные встречи наколотили пять голов. При этом в нынешнем сезоне «Реал» пропустил семь из 10 матчей во всех турнирах. А это довольно часто. Так что мы бы взяли «обе забьют» за коэффициент 1.67. Вариант посмелее — Х2 + ОЗ. Третье поражение подряд от «горняков» — это уж чересчур.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» 19 октября 2021 года

«Реал» под руководством Карло Анчелотти нередко выдает провальные игры, особенно в последнее время. Мадридцы забивают регулярно, но пропускают тоже достаточно. Лишь в трёх из 10 матчей в нынешнем сезоне сохранили ворота на замке. Отсутствие Рамоса и Варана ощущается. «Шахтёр» при Роберто Де Дзерби остро атакует, на своём поле непременно даст бой. Голы в обе стороны смотрятся перспективно.



Ставка: «обе забьют» за 1.67.

Какой канал покажет матч «Шахтёр» — «Реал»?