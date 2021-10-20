«Сочи» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ХК «Сочи» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 2.57.



«Сочинцы проиграли в предыдущем туре, но за это поражение их упрекнуть нельзя. Даже в ситуации, когда они уступают в классе и индивидуальном мастерстве действующим чемпионам в разы, сочинцы бились весь матч почти на равных. Но теперь соперник будет более «съедобный», в том числе ещё и потому, что екатеринбуржцы у нас не особо привечают плотный, силовой хоккей, который Андрей Назаров неутомимо вбивает своим новым подопечным. «Автомобилисту» бы побольше чистого льда, пошире площадку. А тут их возьмут в оборот с первого же вбрасывания.



Но в предстоящем матче я всё-таки поставлю на гостей, и не столько потому, что в недавнем аналогичном междусобойчике, состоявшемся в Екатеринбурге, победили сочинцы и теперь пришло время платить долги. Просто в этой паре с самого начала, то есть с появления на хоккейной карте ХК «Сочи», всё пошло шиворот-навыворот с точностью до наоборот. Во взаимоотношениях этих соперников практически равенство (одну лишнюю победу уральцев можно в расчёт не брать). Но эти соперники исправно метелят друг друга на чужом льду. И тот самый предыдущий матч в Екатеринбурге не стал исключением из правил.



Предположу, что и грядущий тоже не станет. А значит, в нём победит «Автомобилист». Более того, «Автомобилист» победит даже в основное время и не с минимальным преимуществом в счёте, а чуть более», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Торпедо» — «Авангард».