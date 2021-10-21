«Амур» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Адмирал».



Ставка: победа «Амура» за 2.02.



«Пять очков – именно столько привёз «Амур» с четырёхматчевого выезда, и это для дальневосточников более чем хороший результат. Самое важное в нём – это даже не победа над ЦСКА (кто нынче ЦСКА не побеждает?), а тот факт, что ни одному из соперников не удалось одолеть хабаровчан в основное время.



Показатели «Адмирала» пока скромнее: два очка с трёх матчей, а четвёртую выездную игру приморцы проведут в Хабаровске. Скажу честно, два очка, набранные ими в Ярославле, являются прямым следствием недооценки соперника игроками «Локомотива». Конечно, железнодорожники с удовольствием повернули бы время вспять и готовились бы к матчу совсем по-другому. Но этого сделать ещё никому не удавалось, поэтому «адмиралы» с последнего места в общей турнирной таблице ушли, но невысоко и, скорее всего, ненадолго.



И по этой же самой причине именно хозяева в предстоящем матче будут фаворитами, хоть и статистика личных встреч заставляет нас думать наоборот. Но тут вопрос не о статистике, а об игре, а игра хабаровчан выглядит более целостной и более цепкой. Поэтому позволю себе предположить, что «Амур» в дальневосточном дерби не просто победит, а сделает это в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Куньлунь».