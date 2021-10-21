«Лацио» — «Марсель»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лацио» — «Марсель» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 2.54.



«Соперники «Локомотива» по группе в Лиге Европы сыграют в Риме. Ситуация в группе довольно запутанная. Неожиданно лидирует «Галатасарай». Поэтому эта встреча имеет большое значение. У победителя будут хорошие шансы выйти в лидеры.



«Лацио», на мой взгляд, сейчас в хорошей форме находится. Это было видно и по домашней встрече с «Локомотивом», и по недавней игре с «Интером» (3:1). Как минимум на своём поле у римского клуба всё хорошо. Атака работает, пропускает команда не так уж много.

Где смотреть матч «Локомотив» — «Галатасарай»?

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«Марсель» в последнем туре крупно выиграл у «Лорьяна», но до этого была не самая лучшая серия. 4 матча команда не побеждала. «Лансу» проиграли, «Анже» не сумели забить. В общем, со скрипом всё шло. Думаю, что «Марсель» не бросит просто так Лигу Европы, но чемпионат важнее. «ПСЖ» не догнать, но со 2-го по 12-е место в Лиге 1 всего 4 очка. «Марсель» идёт третьим. И, возможно, где-то он будет пренебрегать еврокубками, чтобы попасть в четвёрку во Франции.



Поэтому здесь я ставлю на «Лацио» с форой (-1). Мне кажется, эта команда просто посильнее. И фактор домашнего матча роль играет», — сказал Титов.

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