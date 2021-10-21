«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Нэшвилл» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.64.



«Для «Нэшвилла» это будет четвёртый матч кряду на своём льду с начала сезона – 3:4 от «Сиэтла», 2:3 от «Каролины», 2:1 с «Лос-Анджелесом».



У «Рейнджерс» продолжается выездная серия, начавшаяся в Канаде – 3:1 с «Монреалем» и 2:1 в овертайме с «Торонто». Обе виктории добыты благодаря выдающейся игре Игоря Шестёркина. Перед визитом в мировую столицу кантри-музыки у «синих рубашек» будет пауза в три дня, а значит, наш вратарь успеет восстановиться физически и морально. Для ньюйоркцев это имеет принципиальное значение: если в рамке москвич, есть большой шанс на победу, если нет — практически без вариантов. Ибо Георгиев действует уже второй сезон крайне неуверенно.



К тому же у «Рейнджерс» распалось звено Панарина – Какко травмировался, Стром угодил в ковид-протокол. Потому и Артемий пока выглядит не так ярко, как все привыкли. Хотя именно Хлебушек поставил в Торонто победную точку. Оттого и большинство резко забарахлило. Для Зибанеджада, Фокса, Панарина и Ко теперь просто расположиться в зоне атаки – уже проблема.



Но, повторяю, все недостатки «рейнджеров» способен нейтрализовать один человек. Если Шестёркин выйдет в старте, а причин для обратного не видно, гости в Нэшвилле выиграют. Счёт по традиции крупным не будет – 1:2 или 2:3 в пользу «Рейнджерс», — сказал Славин.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Нэшвилл» — «Рейнджерс».