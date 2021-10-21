«Локомотив» – «Галатасарай»: прогноз Эдуарда Мора на игру группового турнира Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Локомотив» – «Галатасарай».



Ставка: победа «Галатасарая» за 2.84.



«В «Локомотиве» сейчас перестройка. Уволили главного тренера Николича (которого многие считали одним из лучших в России). Поставили немецкого специалиста. Пока непонятно, как он себя проявит. Команда уже очень давно не побеждала, в лучшем случае играет вничью или проигрывает. В последнем матче против «Рубина» «Локо» очень сильно повезло увезти ничью.



«Галатасарай» — сильная команда, постоянно борется за чемпионство в Турции. Против явных фаворитов группы – «Марселя» и «Лацио» – команда выступила очень хорошо. В Марселе сыграла 0:0 и обыграла «Лацио» 1:0. Естественно, «Галатасарай» захочет развить свой успех. Чтобы выйти из группы, им нужно обыгрывать «Локомотив». Состав это сделать позволяет.

Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Галатасарай».

«Галатасарай» играет по схеме 4-2-3-1, любит и умеет действовать вторым номером. Не думаю, что гости будут много владеть мячом. А «Локомотив» как раз против таких команд играет очень плохо, поскольку заточен на контратаки. В плане владения мячом смотрится не очень, в позиционных атаках «Локо» почти не забивает.



Думаю, что в этом матче будет мало голов. Обе команды будут играть на результат. «Галатасарай» в лучшей форме, он на ходу.



Жду тяжелой, вязкой игры, в которой победят гости», — сказал Мор.

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