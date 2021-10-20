«Локомотив» — «Галатасарай». И ради этого увольняли Марко Николича?!

21 октября состоится матч третьего тура Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не смогли выявить явного фаворита: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73. Успех турок оценён экспертами коэффициентом 2.84. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Какой канал покажет матч «Локомотив» — «Галатасарай»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» 21 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» (21.10.21)

Наконец-то! После почти трёхнедельного перерыва возвращается Лига Европы. На 21 октября назначено целых 14 матчей третьего тура, активно заканчиваем первую половину группового этапа. В четверг среди прочих сразятся российский «Локомотив» и турецкий «Галатасарай». Начало — в 22:00 по мск.

Встреча пройдёт в Москве. Пожалуй, для железнодорожников это самый сильный козырь против турок. Ведь болельщики будут заряжать энергией, да и климат не в пользу гостей. Тем более во второй половине октября. Эта игра станет первой домашней под руководством нового главного тренера — Маркуса Гисдоля.



А дебют состоялся в Казани. Москвичи в 11-м туре РПЛ встретились с «Рубином», который мог одержать победу, если бы не серьёзная ошибка на последних секундах. А именно — пас вратарю. Юрий Дюпин хотел выбить мяч подальше от ворот, но в итоге из этого выросла атака, закончившаяся красивым голом в исполнении железнодорожников.



Сейчас столичный клуб спустился на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. После 11 игр в активе 18 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять пунктов, что не так много. Но теперь вокруг чересчур много конкурентов. Времени на раскачку у нового тренерского штаба нет.

При этом нужно сразу выдавать достойную игру в Лиге Европы. При Марко Николиче железнодорожники в меньшинстве отобрали очки у французского «Марселя» (1:1), но не сумели ничего предложить итальянскому «Лацио» (0:2). Положение не самое оптимистичное. Последнее место, всего один набранный балл и три пункта до лидирующих турок.



У «Галатасарая» всё стабильнее. Тренер прежний, грубых ошибок не припоминаем, а умение довести игру до конца у турок точно есть. В воскресенье с «Коньяспором» открыли счёт на четвёртой минуте, удержали его и довели дело до победы. Три набранных очка помогут в чемпионской гонке.



Сейчас в турецкой Суперлиге лидирует «Трабзонспор», набравший 21 очко в девяти турах. Жёлто-красные находятся в массивной группе преследователей и отстают всего на четыре пункта. Но конкуренция в верхней части турнирной таблице весьма высока. А потому любая осечка на внутренней арене может дорого обойтись в дальнейшем.

В еврокубках дела чуть приятнее. Как мы сказали ранее, подопечные легендарного Фатиха Терима лидируют в группе Е с четырьмя очками в активе. В первом туре удалось дома обыграть «Лацио» благодаря автоголу Томаса Стракоши, а во втором на выезде расписали нулевую ничью с «Марселем».

Не секрет, что турецкие клубы принципиально лучше выступают на своём поле. Однако кроме того, что «Галатасарай» будет находиться не в своей тарелке в московском матче, так у него ещё и времени на подготовку меньше. Москвичи играли в Казани 16 октября, а турецкий клуб с «Коньяспором» — 17 октября.



Добавим сюда перелёт из Турции и получим второй козырь в руках Маркуса Гисдоля. Но перекроет ли это тот факт, что у «Локомотива» отсутствует почти вся основная защита? Едвай, Магкеев и Рыбус травмированы, под вопросом Мурило. Остаётся один Пабло, которого вовсю сватают в «Краснодар».



С «Рубином» сработала идея поставить Дмитрия Баринова на место центрального защитника, спектр способностей футболиста сборной России позволяет. Но, во-первых, «Галатасарай» сейчас гораздо крепче «Рубина», а во-вторых, ставки в Лиге Европы выше. С мотивацией здесь проблем возникнуть не должно.

Смена тренера может взбодрить «Локомотив», но не более того. Впереди у немецкого специалиста очень много работы. А турки попросту стабильнее. Можно даже рискнуть и взять Ф2 (0) за коэффициент 2.02. Ещё один интересный вариант — «Галатасарай» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.66. На данный момент москвичам можно рассчитывать разве что на ничью.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» 21 октября 2021 года

Маркус Гисдоль дебютировал в качестве главного тренера, но добыл ничью с «Рубином» лишь благодаря ошибке соперника. Хотя второй тайм был хорош. Времени на раскачку нет, выдать с ходу хороший футбол со стабильным «Галатасараем» будет тяжело. На наш взгляд, на конец октября потолок для «Локомотива» — это ничья.



Ставка: «Галатасарай» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.66.

Где смотреть матч «Локомотив» — «Галатасарай»?