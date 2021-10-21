«Фонбет» стал официальным партнёром «Северстали»

Букмекерская компания «Фонбет» на ближайшие четыре года стала официальным партнером прославленного череповецкого хоккейного клуба «Северсталь». Болельщиков ждут розыгрыши сувениров и ценных подарков в социальных сетях, а также различные активности в Ледовом дворце Череповца.



«Северсталь» — один из тех клубов, без которых сложно представить наш хоккей и Континентальную хоккейную лигу. Вот уже на протяжении 65 лет он с достоинством представляет на всероссийской арене областной спорт. Воспитанниками «сталеваров» являются такие мастера клюшки и шайбы, как Вадим Шипачев, Павел Бучневич. В Череповце выросли Дмитрий Кагарлицкий, Владимир Воробьев и многие другие наши звезды. «Северсталь» — гордость всей Вологодской области. Знаю не понаслышке, как в регионе любят команду и переживают за нее. Мы обязательно придумаем для болельщиков команды немало интересных активностей», — заявил генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов.



«Фонбет», крупнейший букмекер СНГ, стремится быть лучшим в своем деле. Те же принципы преследует и «Северсталь». Наша молодая и амбициозная команда всегда настроена только на победы! Мы уверены, что это сотрудничество даст нам не только дополнительную возможность реализовать наши коммерческие планы, но и поспособствует развитию проектов по работе с болельщиками.



Нам важно, чтобы как можно больше детей и подрастающего поколения начали интересоваться и заниматься спортом. Хоккей — один из самых любимых и зрелищных видов в нашей стране. Мы верим в российский хоккей, верим в команду и надеемся, что та поддержка, которую «Фонбет» окажет «Северстали», ещё больше поднимет интерес к нашей команде, чемпионату КХЛ и спорту в целом», — отметил директор «Северстали» Николай Канаков.