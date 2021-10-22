«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Арсенал» — «Астон Вилла».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.



«АПЛ, матч «Арсенал» — «Астон Вилла». Мне кажется, что в этой игре надо брать два исхода. Во-первых, низ. Мы видим, как в этом сезоне играют лондонцы и бирмингемцы – команды откровенно скучные, пытающиеся выкарабкаться из незавидного положения.

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«Арсенал» очень неуверенно в последние годы играет против «Астон Виллы». Если вспомнить прошлый сезон, то там были мучения. Хоть матч и пройдет в Лондоне, я бы предложил поставить на то, что «Астон Вилла» не проиграет. Мне кажется, что все так и должно получиться.



Всем хорошего просмотра, посмотрим, чем закончится эта игра», — сказал Казаков.

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Где смотреть матч «Арсенал» — «Астон Вилла»?