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«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ

«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.

«АПЛ, матч «Арсенал» — «Астон Вилла». Мне кажется, что в этой игре надо брать два исхода. Во-первых, низ. Мы видим, как в этом сезоне играют лондонцы и бирмингемцы – команды откровенно скучные, пытающиеся выкарабкаться из незавидного положения.

Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Реал».

«Арсенал» очень неуверенно в последние годы играет против «Астон Виллы». Если вспомнить прошлый сезон, то там были мучения. Хоть матч и пройдет в Лондоне, я бы предложил поставить на то, что «Астон Вилла» не проиграет. Мне кажется, что все так и должно получиться.

Всем хорошего просмотра, посмотрим, чем закончится эта игра», — сказал Казаков.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Арсенал» — «Астон Вилла».

Где смотреть матч «Арсенал» — «Астон Вилла»?

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