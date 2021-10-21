«Арсенал» — «Астон Вилла». Артете пора привыкать к нижней половине таблицы АПЛ

22 октября состоится матч девятого тура АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.85. Где смотреть матч «Арсенал» — «Астон Вилла»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Астон Вилла» 22 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Астон Вилла» (22.10.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. В еврокубках жарко, не забываем и о внутренних первенствах. 22 октября программа девятого тура английской Премьер-лиги откроется матчем «Арсенал» — «Астон Вилла», который пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток даст Крейг Поусон в 22:00 мск.

«Арсенал» начал сезон слабо. Сейчас располагается на 12-й строчке в чемпионате Англии с 11 баллами, до лидирующего в таблице «Челси» не хватает восемь очков. Хотя говорить о подопечных Микеля Артеты в контексте борьбы за чемпионство просто смешно. Тут бы в топ-10 прорваться...



В двух последних турах были ничьи с «Брайтоном» (0:0) и «Кристал Пэлас» (2:2). Чаще владея мячом, «канониры» тем не менее не показывают классного футбола и регулярно теряют очки. Победу в дерби с «орлами» упустили во втором тайме, пришлось даже отыгрываться на последних секундах.



Прошлый сезон лондонцы закончили на восьмой строчке, набрав 61 балл. В зону еврокубков не попали. Теперь есть шанс исправиться, только надо добавить уверенности и конкретики перед чужой штрафной. Микель Артета, конечно, старается, но его команда то и дело оступается. Даже с аутсайдерами.

В Кубке английской лиги «Арсенал» пока хорош. Предыдущий матч с «Уимблдоном» выиграл (3:0), хотя, конечно, уровень соперника не впечатляет. Проблем не возникло, что уже хорошо. Теперь ждёт встречи с «Лидсом» в 1/8 финала, там проверка будет посерьёзнее.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Арсенал» — «Астон Вилла».

«Астон Вилла» в сравнении с прошлым сезоном тоже немного сдала. Ныне располагается на 13-й позиции в турнирной таблице АПЛ с 10 набранными очками. Спад связан с продажей лидера Джека Грилиша в «Манчестер Сити». Другого такого игрока в составе просто нет.



В двух последних турах «львы» уступили «Тоттенхэму» (1:2) и «Вулверхэмптону» (2:3). Противники сильные, но без голов не ушли. В то же время ошибки в обороне сделали своё дело. Хотя даже с такой формой, скорее всего, бороться за выживание не придётся. В АПЛ хватает более проблемных клубов.



Предыдущая встреча с «Арсеналом» завершилась победой бирмингемцев. Единственный мяч забил Олли Уоткинс на второй минуте. Сейчас Дин Смит использует его в связке с Дэнни Ингсом. Стратегия весьма продуктивна. В четырёх последних матчах АПЛ было забито семь голов, мало какой середняк чемпионата Англии может похвастать такими цифрами.

Если б оборона играла надёжнее, «Виллу» можно было бы смело назвать фаворитами. Регулярно забивает клубам из верхней части таблицы. «Арсенал», в свою очередь, нестабилен и не внушает доверия, матч на матч не приходится. Но подбор игроков крепкий, а потому без гола хозяева наверняка не останутся. Мы бы взяли «обе забьют» за коэффициент 1.76.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» 22 октября 2021 года

«Арсенал» привыкает к роли крепкого середняка. Опять застрял в середине таблицы, не показывает стабильной игры. Много пропускающей «Астон Вилле» наверняка забьёт, но удержит ли преимущество? Нападение бирмингемцев не даёт о себе забывать. В принципе, голы в обе стороны просматриваются.



Ставка: обе забьют за 1.76.

Где покажут матч «Арсенал» — «Астон Вилла»?