«Динамо» — «Химки»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — «Химки».

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.60.

«У бело-голубых два неудачных результата кряду — сначала домашнее поражение от «Крыльев», потом упущенная победа над «Спартаком». Должна последовать реакция, и кажется, Сандро Шварц — тот человек, который находит нужные слова в таких ситуациях.



В то же время «Химки», которые, конечно, сдали по сравнению с прошлым сезоном, остаются командой упёртой и хорошо организованной.



У хозяев здесь должно быть подавляющее игровое преимущество, но по части голов могут возникнуть трудности. Без Макарова, Лесового и с потерявшим свежесть Захаряном создавать динамовцам нынче гораздо сложнее, чем раньше».

Прогноз Егора Титова на матч «Динамо» — «Химки».

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