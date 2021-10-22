«Динамо» — «Химки»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — «Химки».
Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.60.
«У бело-голубых два неудачных результата кряду — сначала домашнее поражение от «Крыльев», потом упущенная победа над «Спартаком». Должна последовать реакция, и кажется, Сандро Шварц — тот человек, который находит нужные слова в таких ситуациях.
В то же время «Химки», которые, конечно, сдали по сравнению с прошлым сезоном, остаются командой упёртой и хорошо организованной.
У хозяев здесь должно быть подавляющее игровое преимущество, но по части голов могут возникнуть трудности. Без Макарова, Лесового и с потерявшим свежесть Захаряном создавать динамовцам нынче гораздо сложнее, чем раньше».
Прогноз Егора Титова на матч «Динамо» — «Химки».
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