«Ростов» — «Арсенал»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча

23 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России «Ростов» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 16:30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Аналитики уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерский конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех тульской команды оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимают за 3.50.

Прогноз Егора Титова на матч «Ростов» — «Арсенал».

Согласно прогнозам букмекеров, матч РПЛ «Ростов» — «Арсенал» не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах за 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Напомним, главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников, его ассистенты — Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Резервный судья — Юнус Кошко. За VAR отвечает Иван Сиденков, AVAR — Валентин Мурашов. Инспектор — Андрей Бутенко.

Прогноз Ивана Млечного на матч ЦСКА — «Крылья Советов».

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