ЦСКА — «Крылья Советов»: эксперты оценили шансы армейцев победить в Москве

23 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех самарцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.82.
Прогноз Егора Титова на матч «Ростов» — «Арсенал».
Аналитики считают, что матч ЦСКА — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.
Прогноз Ивана Млечного на матч ЦСКА — «Крылья Советов».
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