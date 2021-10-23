«Зенит» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 12-м туре чемпионата России, который состоится 24 октября.



Ставка: победа «Зенита» за 1.57.



«Последние три раза, как мы знаем, «Спартак» проигрывал в Петербурге. Представить оборону «Спартака» с Рассказовым и без Жиго, хотя может сыграть Кутепов или Гапонов, но и их состояние неизвестно. Витория говорит, мол, вы же не видите, как они действуют на тренировках. В общем, защита «Спартака» сейчас не в лучшем состоянии. Максименко не выручает в последнее время.



Но у «Спартака» мощная группа атаки. Она, конечно, может зарешать. Соболев начал забивать, и Ларссон наконец-то отметился первым голом. Но при такой дырявой обороне, мне кажется, что у «Зенита» больше ресурсов. «Зенит» спокойнее и увереннее играет в обороне. Даже несмотря на то что «Зенит» проиграл «Сочи» и «Арсеналу», даже не понимаю, как он умудрился это сделать, плюс «Спартак» — всегда мощный раздражитель для «Зенита», то после трёх поражений подряд с кем, как не со «Спартаком», стоит прервать эту серию.



«Зенит» увереннее, качественнее, чем нынешний «Спартак». Можете писать в комментариях всё что угодно, но я так вижу, и многие так видят. Матч же может пойти по любому сценарию и совершенно не по тому пути, который каждый из нас выстроил для этой игры. Но, исходя из данных перед игрой, а стоит учитывать, что «Зенит» играет дома, думаю, что есть резон сыграть чистую победу «Зенита».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Спартак».

Где покажут матч «Зенит» — «Спартак»?