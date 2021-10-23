Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: прогноз Сергея Харитонова на бой 23 октября

41-летний российский боец Сергей Харитонов дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон, который состоится 23 октября в Москве в рамках Bellator 269.

Ставка: победа Тимоти Джонсона за 2.00.

Прогноз Александра Шлеменко на бой Емельяненко — Джонсон.

Александр Емельяненко дал прогноз на бой брата с коэффициентом 8.50.

«Фаворит боя — однозначно Тимоти Джонсон. Он моложе, а в этом противостоянии возраст играет ключевую роль. Последний ли это бой Емельяненко, может да, а может и нет, надо спрашивать у самого Фёдора после боя», — цитирует Харитонова «РБК-Спорт».

Эксперты не видят явного фаворита в бою. Поставить на победу Фёдора Емельяненко можно с коэффициентом 1.88, а на его соперника — американца Джонсона — можно сделать ставку за 2.00. Ничейный исход оценивается коэффициентом 56.00. Победа россиянина нокаутом идёт за 2.65.

Прогноз Николая Валуева на бой Емельяненко — Джонсон.

Прогноз Вадима Тихомирова на бой Емельяненко — Джонсон.

Где смотреть бой Емельяненко — Джонсон?