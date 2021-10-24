«Зенит» — «Спартак»: эксперты оценили шансы красно-белых выиграть в Санкт-Петербурге

24 октября состоится матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. Красно-белые не выигрывали в Санкт-Петербурге с 2012 года.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Спартака» оценён коэффициентом 6.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Спартак».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Зенит» — «Спартак».

Аналитики думают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.67, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75, на пенальти — за 2.25.

Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.30, гол Александра Соболева — за 3.20. Заключить пари на удаление предлагается за 1.65.

Где покажут матч «Зенит» — «Спартак».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Спартак».