«Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Реал Сосьедад» в 10-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Атлетико» за 1.68.
«Понятно, что в этом туре есть «класико» — «Барселона» против «Реала», но по афише одна из самых интересных встреч в Мадриде, где «Атлетико» будет принимать «Реал Сосьедад». Между командами три очка: «Сосьедад» — первый, а «Атлетико» — 4-й, он идёт в пелотоне команд, у которых по 17 очков.
«Атлетико», даже проиграв «Ливерпулю» в Лиге чемпионов, смотрелся очень неплохо. Форма у «Атлетико» не только красивая, но и хорошая, если мы говорим о функциональном состоянии игроков. Гризманн у Симеоне снова раскрывается и забивает, Жоау Феликс старательно играет, есть и Суарес. В общем, сами всё прекрасно понимаете. Плюс сейчас есть отличная мотивация — сместить «Сосьедад». К тому же «Атлетико» играет дома. Да, соперник неуступчивый, который всегда немало проблем «Атлетико» создаёт, но если посмотреть статистически, то преимущество у мадридцев. Как правило, «Атлетико» теряет очки в Сан-Себастьяне. Там в 2019-м уступили — 0:2, ещё раньше — 0:3, в 2016-м — 0:2. А дома «Атлетико» выигрывает. За последние пять матчей только раз сыграли вничью — было это в конце чемпионата в 2020-м.
Я думаю, сейчас и мотивация, и форма «Атлетико» позволяют предположить, что дома мадридцы «Сосьедад» обыграют».
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