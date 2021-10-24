«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Тимура Журавеля на матч АПЛ

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ сезона-2021/2022 «МЮ» — «Ливерпуль».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.99.

«Казалось бы, это однозначный матч, так как «Манчестер» сейчас лихорадит, а Сульшер на грани увольнения. При этом «Ливерпуль» на ходу, Салаху надо отдать «Золотой мяч». Они бегут, они много забивают, они похожи на себя образца чемпионского сезона.



Вроде бы фаворит — «Ливерпуль», но игра проходит на «Олд Траффорд». При этом именно Сульшер, ставя автобус, загонял «Ливерпуль» в безголевую ловушку. Мне кажется, что именно к отдельному сопернику он умеет хорошо готовиться. Возможно, даже с сегодняшними проблемами у него это получится.



Я бы не ставил на победу «Ливерпуля». Предлагаю отойти от попытки поставить на исход и выбрать другую ставку. Вот такую – второй тайм результативнее первого. Мне кажется, команды будут присматриваться друг к другу. Сульшер на какое-то время поставит автобус, будет вязкая игра. Даже такой хороший «Ливерпуль» не сможет с наскока взять этот автобус. В первом тайме разведка и нули, а потом кто-то всё-таки забьет гол. Скорее всего, это будет «Ливерпуль».

Прогноз Виктора Гусева на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Где смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»?