«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Мадрид» в 10-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.51.



«Матч дневной. Может, это наложит какой-то отпечаток, а может, и нет. Три раза подряд «Реал» обыграл «Барселону» в «эль класико». Я неоднократно говорил, что «эль класико» — это такая «вещь в себе». Здесь трудно дать прогноз исходя из того, как команды играли до этого.



Так уж получилось, что «Реал» все расхваливали в начале чемпионата, а «Барселону» критиковали. Но если посмотреть на турнирную таблицу, то «Барса» всего в двух очках от «Реала». Если она дома выиграет, то обойдёт в турнирной таблице. Понятно, что у «Барсы» и «Реала» есть матчи в запасе, но всё равно достаточно интриг, чтобы, с одной стороны, бросить своё ядро на чашу весов «Барселоны», но и у «Реала» после сумасшедшей игры в Киеве с «Шахтёром» также предостаточно ресурсов, чтобы не проиграть «Барселоне».



Применительно к матчу «Барселона» — «Реал» всегда играй «обе забьют». Да, были матчи и 0:0, когда играли на «Камп Ноу», да была и победа «Реала» со счётом 2:0. Поэтому давайте сыграем «обе забьют», так как других прогнозов у меня для вас нет. Коэффициент скромный — 1.51. Но можно и усилиться, и взять ТБ при обе забьют — это уже 1.84.



Это не значит, что я не проанализировал игру команд. Просто исходя из того, что я видел в матче «Барселоны» с киевским «Динамо», и того, что показал «Реал» против «Шахтёра», то согласитесь — «обе забьют» напрашивается, тем более что всегда интересно поболеть за голы. Смотрим футбол. Да, «эль класико» без Лионеля Месси — это уже, наверное, немного не то. Пусть команды нас не разочаруют».

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