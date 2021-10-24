«Зенит» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 12-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Зенит» — «Спартак», который состоится 24 октября в Санкт-Петербурге.
Ставка: «Зенит» победит за 1.68, обе забьют за 1.75, тотал больше 2.5 гола за 1.64.
«Безобразная игра «Спартака» в обороне позволит «Зениту» забивать голы. Но у «Спартака» атака тоже из себя что-то представляет, свой гол москвичи найдут. Тем не менее защита «Зенита» солиднее, интереснее, поэтому питерцы меньше пропустят, чем «Спартак».
У меня такое впечатление, что никто не работает с защитой «Спартака» — каждую игру она пропускает, пропускает и пропускает… Думаю, красно-белые в Санкт-Петербурге забьют, но очки взять не смогут».
Прогноз Дениса Казанского на матч «Зенит» — «Спартак».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Спартак».
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