«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Марсель» — «ПСЖ».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.35.

«Марсель» — «ПСЖ» — главный матч чемпионата Франции. Матч, который называется во Франции «ля классик», потому что это противостояние не только футбольное, но и культурное, и географическое. Здесь всегда горячо. Но сейчас должно быть горячо особенно — «ПСЖ» проиграл в предпоследнем туре «Ренну», затем дома не справился с «Анже». Также с трудом с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов разобрался. И можно сказать, что сейчас некоторые проблемы Париж испытывает.



Ну а «Марсель» сыграл вничью с «Лацио» — 0:0. Ну а в чемпионате в последнем туре «Марсель» разгромил «Лорьян» со счётом 4:1 и идёт на третьем месте. Вообще, можно сказать, что почти максимум свой пока что показывает по этому сезону марсельская команда. Я думаю, что и здесь просто нужно играть на большое количество голов. «ПСЖ» — слишком большой фаворит. Конечно, можно рискнуть, например, и поставить на 1х в пользу «Марселя», но всё-таки «ПСЖ» с большей вероятностью победит, а вот то, что забьют много обе команды на двоих, я не сомневаюсь. И почти всегда, кстати, эти матчи «ля классик» получаются очень результативными. Уверен, так будет и на этот раз. Предлагаю болеть за голы — тотал больше 3.5».

Где покажут матч «Марсель» — «ПСЖ»?