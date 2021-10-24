«Марсель» — «ПСЖ»: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу Лиги 1

Сегодня, 24 октября, в рамках Лиги 1 пройдёт матч между «Марселем» и «ПСЖ». Начало — в 21:45 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!



Чтобы получить бонус, выполни простые действия:



1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».



2. Скачай приложение «Фонбет».



Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.