«Барселона» — «Реал»: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто победил

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 10-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Реал». Гости одержали победу – 2:1.

На 32-й минуте встречи отличился защитник «Реала» Давид Алаба, ему ассистировал нападающий Родриго. На 94-й минуте гол забил полузащитник Лукас Васкес. Через три минуты нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро нанёс результативный удар, но спастись сине-гранатовые не сумели.

Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 2.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2550 рублей. Успех «Барселоны» оценивался в 2.80, ничья — в 3.85.

На «обе забьют» давали 1.53, на гол в каждом тайме — 1.65, на тотал больше 2.5 мяча — 1.60. Точный счёт 2:1 в пользу «Реала» шёл за 10.50.

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