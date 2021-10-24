«Барселона» — «Реал»: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто победил
Поделиться
Сегодня, 24 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 10-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Реал». Гости одержали победу – 2:1.
На 32-й минуте встречи отличился защитник «Реала» Давид Алаба, ему ассистировал нападающий Родриго. На 94-й минуте гол забил полузащитник Лукас Васкес. Через три минуты нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро нанёс результативный удар, но спастись сине-гранатовые не сумели.
Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 2.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2550 рублей. Успех «Барселоны» оценивался в 2.80, ничья — в 3.85.
На «обе забьют» давали 1.53, на гол в каждом тайме — 1.65, на тотал больше 2.5 мяча — 1.60. Точный счёт 2:1 в пользу «Реала» шёл за 10.50.
Комментарии
- 24 октября 2021
-
19:16
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 23 октября 2021
-
22:00
-
21:15
Партнерский контент