«Металлург» — ЦСКА: эксперты оценили шансы красно-синих в матче Кубка России

26 октября состоится матч Кубка России «Металлург» Липецк — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.

Голкипер Игорь Акинфеев, защитники Игорь Дивеев и Марио Фернандес, а также нападающий Антон Заболотный не сыграют за красно-синих.



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех команды из Липецка оценён экспертами в 17.00. Ставки на ничью принимаются за 6.20.



Букмекеры считают, что матч «Металлург» Липецк — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.92. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Какой канал покажет матч «Металлург» — ЦСКА?