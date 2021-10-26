«Милан» — «Торино»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Милан» – «Торино».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.22.



«Милан» и «Торино». Матч важен для обеих команд – они нуждаются в трёх очках.



Так, «Милан» наконец-то получил возможность обогнать «Наполи» в чемпионате. Неаполитанцы шли на победной серии с начала сезона. Однако в последнем туре они поделили очки с «Ромой» (0:0). Теперь у команд Спалетти и Пиоли одинаковое количество баллов. Они делят первую строчку.



«Торино» же решает другую задачу. Клуб пытается не опуститься совсем к зоне вылета. В последнее время туринцы больше зарабатывают очки, чем проигрывают. В пяти матчах у них две ничьи и два поражения, а также одна победа. Но в игровой форме этой команды я сейчас не уверен. Та же «Венеция» смогла сыграть с «Торино» вничью недавно (1:1).



Думаю, здесь для «Милана» не будет особых проблем победить. Правда, в защите команда Пиоли пока выступает неважно. В трёх последних турах она пропускала всегда по два мяча. А в Лиге чемпионов миланцы и вовсе проиграли в двух турах.



Я считаю, что «Торино» определённых проблем «Милану» всё-таки доставит. Так что предложу поставить на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5», — сказал Калиниченко.