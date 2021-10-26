«Милан» — «Торино»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Милан» – «Торино».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.22.
«Милан» и «Торино». Матч важен для обеих команд – они нуждаются в трёх очках.
Так, «Милан» наконец-то получил возможность обогнать «Наполи» в чемпионате. Неаполитанцы шли на победной серии с начала сезона. Однако в последнем туре они поделили очки с «Ромой» (0:0). Теперь у команд Спалетти и Пиоли одинаковое количество баллов. Они делят первую строчку.
«Торино» же решает другую задачу. Клуб пытается не опуститься совсем к зоне вылета. В последнее время туринцы больше зарабатывают очки, чем проигрывают. В пяти матчах у них две ничьи и два поражения, а также одна победа. Но в игровой форме этой команды я сейчас не уверен. Та же «Венеция» смогла сыграть с «Торино» вничью недавно (1:1).
Думаю, здесь для «Милана» не будет особых проблем победить. Правда, в защите команда Пиоли пока выступает неважно. В трёх последних турах она пропускала всегда по два мяча. А в Лиге чемпионов миланцы и вовсе проиграли в двух турах.
Я считаю, что «Торино» определённых проблем «Милану» всё-таки доставит. Так что предложу поставить на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5», — сказал Калиниченко.
- 26 октября 2021
-
10:00
-
08:00
- 25 октября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 24 октября 2021
-
20:45
-
19:16
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:30
-
11:15