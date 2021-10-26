«Динамо» М — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» в матче за 2.15.
«Московское «Динамо» сейчас на спаде, и домашнее безоговорочное поражение от «Витязя» (2:5) — тому лишнее доказательство.
А ведь незадолго перед этим были поражения от «Трактора» (3:5), СКА (3:5), того же «Локомотива» в Ярославле (1:3), от ЦСКА…
На старте чемпионата казалось, что «Динамо» может даже выиграть Западную конференцию. Но теперь бело-голубые скатились на третье место в таблице.
«Локомотив» идёт шестым, но команда поднимается со дна после отставки главного тренера Андрея Скабелки, которого заменил Игорь Никитин и его штаб.
«Локомотив» играет не совсем убедительно — проиграл «Салавату Юлаеву» по буллитам (3:4), даже уступил дома «Адмиралу» (1:3). Тем не менее это крепкая команда с системно строящейся обороной.
Я бы в этом матче взял кэф 2.15 на то, что «Локомотив» победит, пусть даже в дополнительное время. За это дают хороший коэффициент, и я не вижу преград для команды Игоря Никитина, почему он не сможет справиться с динамовцами», — сказал Лысенков.
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