Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» М — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на встречу регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» М — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на встречу регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 2.15.

«Московское «Динамо» сейчас на спаде, и домашнее безоговорочное поражение от «Витязя» (2:5) — тому лишнее доказательство.

А ведь незадолго перед этим были поражения от «Трактора» (3:5), СКА (3:5), того же «Локомотива» в Ярославле (1:3), от ЦСКА…

На старте чемпионата казалось, что «Динамо» может даже выиграть Западную конференцию. Но теперь бело-голубые скатились на третье место в таблице.

«Локомотив» идёт шестым, но команда поднимается со дна после отставки главного тренера Андрея Скабелки, которого заменил Игорь Никитин и его штаб.

«Локомотив» играет не совсем убедительно — проиграл «Салавату Юлаеву» по буллитам (3:4), даже уступил дома «Адмиралу» (1:3). Тем не менее это крепкая команда с системно строящейся обороной.

Я бы в этом матче взял кэф 2.15 на то, что «Локомотив» победит, пусть даже в дополнительное время. За это дают хороший коэффициент, и я не вижу преград для команды Игоря Никитина, почему он не сможет справиться с динамовцами», — сказал Лысенков.

Прогноз Виталия Славина на матч «Питтсбург» — «Тампа».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021