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«Реал» — «Осасуна»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

«Реал» — «Осасуна»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» всухую за 2.26.

«Реал» занял второе место в групповом раунде Лиги чемпионов после первого круга, где Мадриду удалось обойти «Интер» и «Шахтёр», при этом группу возглавляет неожиданный лидер — «Шериф».

В чемпионате Испании «сливочные» первые по результативности и потенциально первые в турнирной таблице — коллектив всего один балл уступает «Реалу Сосьедад» при одной игре в запасе.

«Осасуна» в этом сезоне неожиданно для всех вышла на шестое место после 10 туров, при этом в случае победы опережает «галактикос» — плотность в первой шестёрке чрезвычайно жёсткая. Кроме того, не могу не отметить четыре матча без поражений при худшей обороне в первой десятке.

Да и вообще, могу назвать «Осасуну» командой-открытием. Впрочем, вряд ли у гостей сегодня будет шанс на успех. «Реал» нашёл свою игру и набирает с каждым новым туром, чем радует поклонников и нового наставника. Ожидаю уверенную сухую победу столичных», — сказал Мостовой.

Прогноз Константина Генича на матч «Реал» — «Осасуна».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Райо Вальекано» — «Барселона».

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