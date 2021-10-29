«Вашингтон» — «Аризона»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Вашингтон» и «Аризона».



Ставка: победа «Вашингтона» и ТБ 5.5 за 2.10.

«Вашингтон» — «Аризона». Вы, наверное, посмеётесь — мол, какой тут может быть прогноз. Мне тоже кажется смешным и нереальным, что «Аризона», которая в шести матчах ни разу не выиграла, может победить на выезде «Вашингтон». При этом она пропускает кучу шайб. От «Коламбуса» пропустила восемь, от «Сент-Луиса» — семь. От «Эдмонтона» пропустила пять, и столько же от «Флориды».



Вряд ли «Аризона» на что-то способна, тем более что там большая проблема с вратарями после того, как ушёл Кэмпер. Там два непонятных вратаря, которые постоянно меняются. Короче, «Вашингтон» должен выиграть. Весь вопрос — с каким счётом. По-любому можно ставить на больше 5.5 шайбы. Может быть, и намного больше. К примеру, «Коламбус» выиграл у «Аризоны» со счётом 10:2. Кажется, что ставка беспроигрышная, но чёрт его знает, как может быть в итоге. Должно произойти чудо, чтобы «Аризона» чего-то добилась в Вашингтоне.

«Кэпиталз» сейчас на полном ходу, Овечкин уверенно набирает очки, забивает и идёт на рекорд Гретцки. Вскоре он должен обойти Халла. В общем, все в «Вашингтоне» заинтересованы в том, чтобы забивать постоянно.

«Аризона» — это мальчики для битья. Недооценки тут быть не должно, хотя «Аризона» просто никакая. Так что «Вашингтон» должен выиграть крупно, и Овечкин должен снова забить. Думаю, это хорошая ставка», — сказал Славин.