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«Спартак» — «Ростов»: эксперты оценили шансы красно-белых в матче РПЛ

«Спартак» — «Ростов»: эксперты оценили шансы красно-белых в матче РПЛ
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30 октября в Москве состоится матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 5.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Букмекеры не уверены, что матч «Спартак» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.93, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89, на пенальти — за 2.35.

Прогноз Евгения Ловчева на матч «Спартак» — «Ростов».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Ростов».

Прогноз Александра Мостового на матч «Рубин» — ЦСКА.

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