«Спартак» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» Москва — «Ростов» в 13-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.33.

«Конечно, после такого матча «Спартак» обязан реабилитироваться. Как иначе? Но «Ростов» в прошлом туре победил 4:0, и он неплохо выглядит в матчах со «Спартаком» на «Открытии Арене». Но сейчас опять у ростовчан пертурбации, Кафанов стал главным. Думаю, на футболистов даже такие незначительные изменения влияют.



У «Спартака» сейчас нет вариантов, чтобы отступить ещё дальше. Надо выходить и отдавать всё, что есть. Думаю, «Спартак» выиграет с форой (-1). Как мне кажется, футболисты и без тренера смогут выйти и показать свой уровень. Такой позор нужно закрывать. «Ростов» бодро сыграл с «Арсеналом», много забил. Но это была Тула, к тому же домашний матч. Выезд к «Спартаку» — другая история».

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