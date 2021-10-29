«Рубин» — ЦСКА: прогноз Игоря Гамулы на матч РПЛ в Казани

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА, который состоится 30 октября в Казани.

Ставка: победа «Рубина» за 3.40.

«Сейчас «Рубин» находится в плохом положении. Все говорят, что команда в кризисе, но, думаю, что казанцы всё же сумеют из него выйти в ближайшее время. ЦСКА уже давно не проигрывает и находится в хорошей форме, вернулся в группу лидеров. «Рубину» уже нечего терять — пять матчей без побед, место в нижней части турнирной таблицы.

СМИ пишут, что отставка Леонида Слуцкого с поста главного тренера близко. Не уверен, что это так. Поэтому и думаю, что «Рубин» должен собраться и наконец одержать долгожданную победу. Поставлю в этом матче на хозяев», — сказал Гамула.

Прогноз Александра Мостового на матч «Рубин» — ЦСКА.

Где смотреть матч «Рубин» — ЦСКА?

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Ростов».