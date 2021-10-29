«Рубин» — ЦСКА: прогноз Игоря Гамулы на матч РПЛ в Казани

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА, который состоится 30 октября в Казани.
Ставка: победа «Рубина» за 3.40.
«Сейчас «Рубин» находится в плохом положении. Все говорят, что команда в кризисе, но, думаю, что казанцы всё же сумеют из него выйти в ближайшее время. ЦСКА уже давно не проигрывает и находится в хорошей форме, вернулся в группу лидеров. «Рубину» уже нечего терять — пять матчей без побед, место в нижней части турнирной таблицы.
СМИ пишут, что отставка Леонида Слуцкого с поста главного тренера близко. Не уверен, что это так. Поэтому и думаю, что «Рубин» должен собраться и наконец одержать долгожданную победу. Поставлю в этом матче на хозяев», — сказал Гамула.
Прогноз Александра Мостового на матч «Рубин» — ЦСКА.
Где смотреть матч «Рубин» — ЦСКА?
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