«Рубин» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч 13-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — ЦСКА.
Ставка: ничья или победа ЦСКА в один мяч за 2.37.
«Рубин» подавал большие надежды на старте сезона, но в итоге команда оказалась на экваторе турнирной таблицы. За 12 туров Казань добыла 16 очков, что уже на 10 меньше, чем у лидера.
В пяти последних турах рубиновых просто не узнать – два балла в двух последних поединках с «Локомотивом» и «Уфой» не могут радовать болельщиков.
ЦСКА пока на третьей позиции, и всего три балла уступают армейцы лидеру из Санкт-Петербурга. После ничьи с «Краснодаром» столичные показали себя во всей красе в дуэлях с «Уралом» и «Крыльями Советов».
В этой игре армейцы являются фаворитом. «Рубин» переживает не лучшие времена – кризис в команде связан с тем, что главный тренер потерял контроль над своими подопечными. Все обещания и лозунги, с которыми начинался сезон, были провалены, что и привело коллектив в середину турнирной таблицы.
Татарстанцам отступать уже некуда — они могут зацепиться за один балл, но всё же армейцы сегодня выглядят более мощно. Предлагаю такой вариант ставки, как ничья или успех гостей в один мяч».
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