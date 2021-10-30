«Рубин» — ЦСКА: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу РПЛ
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Сегодня, 30 октября, в рамках 13-го тура РПЛ пройдёт матч между «Рубином» и ЦСКА. Начало — в 14:00 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет».
Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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