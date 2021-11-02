«Северсталь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — «Спартак».
Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 3.40.
«Победная поступь «Северстали» достигла уже шести матчей. Причём только в первом из них череповчанам для победы понадобился овертайм. Пятёрку следующих соперников, среди которых был и «Барыс», и даже сам «Салават Юлаев», великий и ужасный, северяне выносили в основное время.
У «Спартака», конечно, картинка поскромнее. Была у них пятиматчевая победная серия, но затем красно-белые оскоромились на «Сочах», а уже с «Локомотивом» покатились по наклонной. И теперь есть все основания предположить, что в Череповце это скатывание превратится в беспорядочное падение с трёхматчевой серией из сплошных поражений в придачу.
Почему я так думаю? Потому что серия между этими соперниками насквозь домашняя. Хозяева победили в четырёх последних междусобойчиках, да и в десятке последних личных встреч гости выигрывали лишь дважды. Вполне себе уверенная статистика для того, чтобы пожелать красно-белым счастья, удачи, успехов в личной жизни и немного им посочувствовать.
«Северсталь» не просто почувствовала вкус крови. В настоящий момент она ею упивается. И не «Спартаку» ломать такой кайф, тут нужно что-то посерьёзнее. Поэтому предсказываю домашнюю победу череповчан, в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.
Прогноз Павла Лысенкова на матч СКА — «Металлург».
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