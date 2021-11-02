«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.26.



«Ещё совсем недавно «Торпедо» и «Локомотив» своими результатами напоминали сиамских близнецов. У обоих была серия из трёх поражений подряд, причём среди соперников, которые устроили им взбучку, были и авторитетные клубы. Но были и такие, от которых никто не ждал подлянки, а она пришла.



У ярославцев такая серия началась чуть раньше и уже успела закончиться домашней победой над «Спартаком». Хотя вопросов к игре железнодорожников остался вагон и маленькая тележка. У нижегородцев серия действующая, и как-то не очень похоже, что они сумеют её на «Локомотиве» прервать. Хотя, скажем, статистика целиком и полностью на стороне… нет, не торпедовцев, а на стороне хозяев, которыми автозаводцы в данный момент выступают. Серия эта достаточно домашняя, и, скажем, «Торпедо» выиграло шесть последних домашних междусобойчиков. В Ярославле нижегородцам, конечно, приходилось в основном огребать, ну, так сейчас у нас речь не о Ярославле, а о Нижнем Новгороде, где «Локомотиву» вот уже третий год подряд приходится тускло.



На мой взгляд, пришло время эту тенденцию ломать о колено. И все предпосылки у ярославцев для этого есть. Поэтому в данном случае я наступаю ногой на свою песню, сворачиваю трубочкой, засовываю себе сами знаете куда всю статистику вместе с математикой и прогнозирую гостевую победу «Локомотива» в весьма и весьма упорном матче на тоненького. Победа будет в одну, максимум в две шайбы, зато в основное время», — сказал Лебедев.

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