Илья Ивашко — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на встречу в Париже

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Париже Илья Ивашко — Даниил Медведев.
Ставка: ТМ 21.5 за 1.70.
«Теннисист из Беларуси Илья Ивашко (27 лет, 46-я ракетка мира) в первом круге переиграл испанца Альберта Рамоса, который, кстати, выше него в мировом рейтинге. А вот для нашего Даниила Медведева предстоящий матч будет первым на этом турнире.
Медведев – второй сеяный на турнире, он – вторая ракетка мира. У Дани хороший сезон — 4 титула, победа на US Open. Всего у него 61 проведённый матч, из которых он выиграл 50 (!). Медведев пропустил два турнира в России, отдыхал, готовился к концовке сезона. Даниил уже давно в Европе, прошёл акклиматизацию, отдохнул. Если Медведев успешно сыграет тут и затем на заключительном турнире сезона, он может выйти на первое место в рейтинге. Мотивация серьёзная, и таким шансом необходимо воспользоваться. То, что Даниил будет полностью выкладываться, – у меня сомнений нет.
Медведев уже 4 раза встречался с Ивашко и трижды побеждал. А вот последний очный поединок выиграл белорус, причём в двух сетах. У Ивашко хороший сезон – у него 30 побед и 15 поражений. В общем, соперник у Дани серьёзный, но проходимый. Все козыри на руках у Медведева, если будет хорошо играть, то тут без проблем добьётся победы в двух сетах. Ставлю на тотал меньше 21,5», — сказала Петрова.
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