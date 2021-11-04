«Легия» — «Наполи»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги Европы в Польше

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Легия» — «Наполи».



Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 2.10.



«Очень важный матч для неаполитанцев, потому что они на удивление идут не на первом месте. У «Наполи» и у «Лестера» по четыре очка, у «Спартака» три очка. У «Легии» неожиданно шесть очков. «Легия» проиграла только Наполи на выезде (0:3). Думаю, что в этой встрече должен быть похожий сценарий.



«Наполи» в этом сезоне в полном порядке. Команда даже ещё не проигрывала в Серии А. Команда идёт на первом месте. Из этой группы Лиги Европы «Наполи» должен выходить из этой группы с первого места. Я предлагаю взять победу «Наполи» с форой (-1.5) с котировкой 2.1. Думаю, что «Наполи» должен крупно обыгрывать «Легию», — сказал Наливайко.

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