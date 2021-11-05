«Нефтехимик» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Адмирал».
Ставка: победа «Нефтехимика» с форой (-1.5) за 2.34.
«Похоже, «Адмирал» всерьез вознамерился отобрать у, прости, Господи, «Куньлуня» почетный титул «Днище КХЛ». По крайней мере, с грохотом проигранная домашняя серия, в которой дальневосточникам не удалось набрать ни единого даже самого запселого очка, ненавязчиво на это намекает. А выездная серия началась с порванных баянов в Челябинске, то есть с шести пропущенных шайб взамен одной забитой. И вообще, «адмиралы» уже постепенно забывают, что такое забрасывать больше одной шайбы за матч. Неужели вспомнят в Нижнекамске?
Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо» Рига — «Сочи».
Полагаю, что не получится. «Нефтехимик» штурмом взял зону плей-офф Восточной конференции и сейчас в ней окапывается, выставляя пулеметы на все четыре стороны. Зенитные орудия в предыдущем туре уже сбили «ястребов», причем нельзя сказать, что ради этой победы «маленькие татары» разрывались надвое. В общем, встречайся «Адмирал» с «Нефтехимиком» где-нибудь в конце сентября – начале октября, когда нижнекамцев пинали все, кому не лень, глядишь, и можно было что-нибудь выклянчить, пользуясь традиционным татарским гостеприимством. Но теперь, извините, «Нефтехимику» в зоне плей-офф хорошо, а с еще двумя очками, выбитыми из «Адмирала», станет еще лучше.
Поэтому мой прогноз прост, как угол дома. Домашняя победа «Нефтехимика», конечно же, в основное время, да с приличным таким преимуществом в счете, шайбы этак в две-три, а то и больше», — сказал Лебедев.
Где покажут матч «Витязь» — ЦСКА?
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