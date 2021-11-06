«Крылья Советов» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» – «Химки».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.
«Самарские «Крылья Советов» принимают вроде бы одного из аутсайдеров — «Химки». Но в таблице всё очень плотно. Сейчас они 15-е, но одна победа, и можно будет выбраться из зоны вылета.
«Крылья» в большом порядке, если не брать поражение от ЦСКА. Смотрится команда здорово, у неё есть свой стиль, свой футбол, команда бегущая, есть интересные исполнители. Но Иванисеня этот матч пропустит. Самарцы играют дома. Но «Химкам» очень нужны очки. Пока они не определились с главным тренером — Ющенко исполняет обязанности. В дебютной игре с «Уралом» была ничья (0:0). Где-то «Химкам» повезло. Здесь они вряд ли будут раскрываться, понимая, что очень быстрая команда у Самары. Главное — не дать ей разбежаться.
Много мячей здесь быть не должно, поэтому ставлю на низ — тотал меньше 2.5 мяча».
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